Конвертер единиц измерения глюкозы (сахара в крови)

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медицинский

Калькулятор индекса оксигенации

Калькулятор для данных рассчитывается индекс оксигенации и обеспечивает основу для медицинской информации. Оксигенации индекс (PaO2/FiO2) - отношение парциального давления кислорода в артериальной крови и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (содержание кислорода представлены в десятичном формате). Использовано в оценке дыхательной функции организма человека.