136745
медицинский
Конвертер единиц измерения глюкозы (сахара в крови)
преобразует уровень сахара в крови в миллиграммах на децилитр (мг / дл) в ммоль на литр (ммоль / л), и наоборот. http://pl.wikipedia.org/wiki/Glikemia
85820
медицинский
УШМ - масса тела без жира
Калькулятор для данных: вес, рост и пол вычисляет общую массу тела без жира (вес органов, кровь, кость, мышцы, кожи).
78772
медицинский
GFR - скорость клубочковой фильтрации
Скорость клубочковой фильтрации (так называемый скорость клубочковой фильтрации, СКФ) - количество плазмы фильтруются в единицу времени так называемые клубочки. первичная моча. Обычно дается в мл / мин. СКФ позволяет оценить функцию почек.
52041
медицинский
Калькулятор индекса оксигенации
Калькулятор для данных рассчитывается индекс оксигенации и обеспечивает основу для медицинской информации. Оксигенации индекс (PaO2/FiO2) - отношение парциального давления кислорода в артериальной крови и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (содержание кислорода представлены в десятичном формате). Использовано в оценке дыхательной функции организма человека.
44313
медицинский
Акции (лечебным фактором) креатинина
Калькулятор на основе данных, введенных оценяемыи клиренс креатинина основе Кокрофт-Голта.
21968
медицинский
насыщение трансферрина
Калькулятор на основе данных дает процент насыщения трансферрина. http://en.wikipedia.org/wiki/Transferrin_saturation
20332
медицинский
Алкогольный гепатит - Maddreya прогностическим индикатором (DF):
Калькулятор по введенным данным вычисляет стадии заболевания - алкогольнго гепатита.
20179
медицинский
Калькулятор протромбинового времени (INR)
Калькулятор на основании данных, рассчитывает INR.
16038
медицинский
Шкала комы Глазго - оценка уровня информированности
Калькулятор для данных дать оценку уровня сознания по шкале комы Глазго.
13951
медицинский
Максимальная потеря крови
Калькулятор на основе введенных данных вычисляет, сколько крови вы можете потерять оставаясь в живых.
12240
медицинский
Эффекты гипергликемии от концентрации натрия (Na) в сыворотке
Калькулятор, введя глюкозы и натрия вычисляет правильный уровень сывороточного натрия (Исправленная натрия сыворотки).
11097
медицинский
Калькулятор индекса почечная недостаточность (Renal Failure Index)
Калькулятор для данных: количество натрия в моче, креатинин сыворотки и мочи почечной недостаточности вычисляет радиопомех.
11069
медицинский
Индекс калькулятор диализа Kt / V
Калькулятор для данных вычисляет диализа Kt / V __________ http://www.dialped.pl/archiwum/teksty/monit/monit9.html
10983
медицинский
Общее количество нейтрофилов (ANC)
Калькулятор на основе этих данных вычисляет АНК - общее число нейтрофилов. http://pl.wikipedia.org/wiki/Neutrofil
10884
медицинский
Процент снижения мочевины в крови после диализа
Калькулятор отображает как изменится уровень мочевины в крови после гемодиализа.